吃個飯也被傳染！麻疹已累計63病例 創10年新高

2019-04-16 16:07

〔記者林惠琴／台北報導〕「麻」煩不斷！衛福部疾管署今日公布，上週新增兩起從香港、泰國移入麻疹個案引發的國內群聚感染事件，共計5名接觸者確診，另中部某醫院麻疹群聚感染事件再新增2名接觸者確診，今年國內已累計63例麻疹，創下近10年同期新高，提醒民眾要注意防範措施。

疾管署副署長羅一鈞表示，新增的兩起群聚感染事件，其中一起是該署日前公布的香港移入麻疹病例，再傳染給有共同在麻辣火鍋餐廳用餐史的3名接觸者，為20多歲至30多歲男性，衛生單位已掌握其相關接觸者共775人，將監測至5月4日。

另一起是該署日前公布的泰國移入麻疹病例，再傳染給2名接觸者，分別是用餐與就醫時的接觸者，均為20多歲男性，衛生單位已掌握其相關接觸者共69人，將監測至5月5日。

至於中部某醫院麻疹群聚感染事件再新增2名接觸者確診，均為20多歲男性醫院清潔員，曾與之前確診的護理師有共同空間暴露，研判屬於同起群聚；該院共計10人確診麻疹，其中7人為員工；衛生單位將持續監測相關接觸者共1066人至5月1日。

疾管署此次公布的新確診麻疹個案，在可傳染期間均有大眾交通運輸或公共場所活動史，例如搭乘台北捷運、台中BRT公車，或是出入新北市的樂華夜市、南投縣的紙教堂等地，提醒在相關時段有相關活動史的民眾，要自主健康管理18天。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，今年國內已累計63例麻疹病例，包含36例為國內感染，27例為境外移入。

羅一鈞強調，今年國內麻疹病例已創下近10年同期新高，由於4、5月是麻疹流行季節，加上今年是全球麻疹大年，提醒應避免帶未滿1歲或未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）的幼兒至麻疹流行地區；一般民眾可於出國前2至4週就醫諮詢評估是否需要自費接種疫苗。

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