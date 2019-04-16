地主指控強設排水溝 竹北市公所：將先釐清設溝原委

2019-04-16 17:50

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣林姓地主指控，竹北市竹義街一巷約10坪大的私人土地，他已繳了40多年的地價稅，「但竹北市公所卻在未經同意下，強行設置排水溝並鋪設柏油路面」，他要求移溝。縣府和市公所等相關單位今天現勘，公所初步決議在釐清當年設溝原委後，朝廢溝的方向處理；但地主無法接受廢溝，將向監察院陳情。

針對此案，縣府建管、交規、消防、及竹北市公所工務課今早派員現勘，多名縣議員和市代親自或派助理到場關心。

林姓地主指控，他位在竹義街一巷與三民路口的房子，早在1977年興建完成，縣府在1987年5月重測，且公告確定竹義街一巷（地號844及846）為既成巷道及消防通道用地，但他們「申請地政事務所量測後，發現竹北市公所在未經居民同意下，以目測方式，強行在私地上設置排水溝後鋪設柏油路面，強占民地多年。」

林姓地主抱怨，上述約10坪大的私地，40多年來繳了近5萬元的地價稅。他在1996年、2009年及今年，陸續向竹北市公所陳情，但每次得到的回覆，均以「既成道路」及「消防通道」為由繼續強佔。他要求公所將排水溝移至公有地。

縣府建管人員說，根據1987年的會議記錄指示在案，竹義街一巷兩側住戶均等退縮合計6米，以達公眾通行。

竹義街一巷現況長約110米、寬度未達6米，兩側都有設置排水溝。竹北市公所工務課表示，排水溝一般為截流路面雨水而設置，基於安全不宜移至路中間的公有地；將先釐清竹義街一巷排水溝當年設置的原委，研議取得一巷所有地主的同意之後，廢掉單側的排水溝。

縣府表示，竹義街一巷作為消防通道不可停車；至於紅線是否取消，後續由管理單位竹北市公所研議。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/