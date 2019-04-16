新加坡LaunchPad新創基地成功經驗 林智堅期待「雙新」合作

2019-04-16 17:11

［記者洪美秀／新竹報導］新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權等人今天拜會新竹市長林智堅，林智堅說，未來將與新加坡加強更多雙「新」合作，期待今、明兩年到新加坡參訪LaunchPad新創基地、國家圖書館、動物園等成功經驗，為市政取經，也希望到新加坡辦觀光展，將竹市旅遊推廣到新加坡。黃偉權則說，東協一體化在即，期許新加坡成為竹市商品打入東協市場平台。

新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權與副代表邱俊育、主任林詩慧等拜會市長林智堅，林智堅說，新加坡面積不大、人口不多，卻在世界組織扮演重要角色，很多值得借鏡，他很希望今、明兩年能到新加坡參訪，做為新竹動物園與總圖的參考。

此外，新加坡LaunchPad新創園區在政府和民間努力下成為重要創業聚落，超過百間新創、創投公司進駐，還有不少台灣創客，林智堅也希望藉由參訪，了解新加坡政府如何扶持新創，為籌備竹科X基地做足準備。

黃偉權也說，過去與總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、荷蘭代表紀維德接觸時，都從他們口中得到對竹市的正面評價，對林智堅主政的新竹市年輕、有知識、有活力很讚許，加上竹市有許多大廠都有在新加坡設分公司，目前新加坡政府正大力倡導新創，結合大學與廠商，而LaunchPad新創園區就是最好例子，已有不少台灣年輕創業者，像App、fintech在新加坡創業，他也期待林智堅前往新加坡參訪時記得要造訪。

黃偉權也說，台灣總統蔡英文推動新南向政策，東協國家也將在明年一體化，歡迎台商赴新投資，新加坡也有意願在台灣投資，2013年簽訂「台星經濟夥伴協定」免稅也有利雙方出口，加上竹市有IT、AI、3C產業聚落，相信台灣與竹市IT產業打入東協、印尼、馬來西亞等地，可以新加坡為窗口，協助竹市進入東協市場。

另黃偉權也說，新加坡1年有43萬到44萬來台觀光旅遊人次，是新加坡人出國最愛國家第3名，很歡迎竹市參加新加坡旅遊展，建立旅遊平台與商品平台，向新加坡人推銷高科技的3C產品、腳踏車等商品。

林智堅也以新竹米粉推展竹市特產，期盼推出觀光客的客製化商品，幫米粉產業行銷包裝，黃偉權也說，「這個有市場，新竹米粉很多人會買」。

林智堅也說，新竹市明年將舉辦台灣設計展、後年將舉辦台灣燈會，邀請新加坡國人和設計師共襄參與兩場的國際盛事。

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