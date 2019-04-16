花蓮家扶辦培育班 拉扶助童一把

2019-04-16 16:46

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮家扶中心針對695名國中扶助童，舉辦為期3個月的「能力培育速成班」，透過肢體開發及探索體驗等課程，協助面臨因家庭突遇發生變故的青少年，強化同儕人際能力及自信，其中即將就讀國一的小妤，在社工多次引導後，主動脫下口罩展露笑顏，一掃過去陰暗膽怯的負面情緒。

花蓮扶助童小妤，因認為身在單親家庭中，從小嚴重缺乏自信，鮮少在團體中開口說話，近一年還開始戴起口罩不願說話，透過社工引導及透過「能力培育速成班」的階段式練習，才終於慢慢願意卸下口罩交談，並簡短分享自己的情緒。

花蓮家扶中心主任施政延說，扶助兒少成長過程，會因為家庭經濟不允許，使得孩子在教育成就和各項發展的自信心上，普遍低於一般家庭，若因家庭因素無法給予適合、適時的刺激，就容易讓發展進程落後，影響學習。

他說，今年花蓮家扶創新規劃「能力培育速成班」，透過牌卡、肢體開發、口語與採訪、探索體驗、收集夢想街頭採訪、電台體驗、電腦應用等訓練課程，激發青少年思考與對話，藉由互動式導引，訓練青少年「專心傾聽」、「清楚表達」、「遵守規則」等生活規範，提升自信、思考與表達能力。

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