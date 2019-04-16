台中花博吉祥物「來虎」PK交通部觀光局「喔熊」

2019-04-16 15:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博展期進入倒數計時，市府今天特別邀交通部觀光局吉祥物「喔熊」至后里森林園區，與花博吉祥物「來虎」進行一場尋找園區10大亮點挑戰賽，因下大雨，兩隻吉祥物同時穿起雨衣，民眾見狀直呼「好可愛喔」！兩隻吉祥物透過「拍立得」尋找指定的園區亮點，結果，「來虎」因為偷懶，少拍了國際競賽區中的美國園區而落敗。

台中花博展期只剩不到10天，市府為加強宣傳，今天請來交通部觀光局吉祥物「喔熊」，到森林園區與「來虎」進行競賽，電視節目「食尚玩家」也到場拍攝，主持人阿松與校園大使孫子涵一起介紹花博園區，兩隻吉祥物則穿起雨衣，在雨天中奔跑拍照，許多參觀民眾看到兩隻吉祥物都十分興奮，爭相要拍照留念。

活動要求兩隻吉祥物在20分鐘內，以「拍立得」拍下森林園區的台積電積木館等15個景點，然後到「發現館」集合，「喔熊」一路領先，「來虎」基於來者是客，加上一直在園區內賣萌，最後還偷懶未到國際競賽園區拍下美國館，結果以一分之差落敗，「喔熊」獲知勝利後，開心手舞足蹈，「來虎」則將兩手放在眼睛下放假哭，十分呆萌，結果，兩隻吉祥物以互相擁抱，溫馨結束這場競賽。

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