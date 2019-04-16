台灣旅行團到馬爾地夫 爆登革熱群聚感染

2019-04-16 15:26

〔記者林惠琴／台北報導〕馬爾地夫是國人旅行熱門地點，但衛福部疾管署今日公布一起國內旅行團赴當地旅遊後，共計有3人確診登革熱，出現群聚感染事件，提醒民眾前往登革熱流行地區，要記得做好防蚊措施。

疾管署副署長羅一鈞表示，該旅行團共110人，在3月底至4月初前往馬爾地夫旅遊，但有3人返國後確診感染登革熱，包含北部20多歲女性、30多歲男性，在當地就出現發燒、頭痛與肌肉痛等症狀，返國時遭機場發燒篩檢站攔檢，另有中部30多歲女性在返國後2天發病，3人陸續於4月8日至12日確診，現已康復。

羅一鈞指出，衛生單位會持續追蹤該旅行團其他團員，而該旅行團的團員主要來自北部與中部，不是南部，評估在國內引起疫情擴散的風險不高。

羅一鈞也強調，目前馬爾地夫的登革熱疫情，截至今年4月初，累計已近1500例，高於近3年同期。

疾管署統計，今年累計106例登革熱境外移入病例，為近10年同期最高，個案感染地以東南亞國家為主，以印尼34例、越南26例、菲律賓及馬來西亞各12例居多。

疾管署再次呼籲，民眾前往登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲、在皮膚裸露處塗抹合格防蚊藥劑，並居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍；返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

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