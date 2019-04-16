台南春遊補助5月才啟動的原因是…

2019-04-16 15:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年台南「幸福五月天、快樂勞動讚」五一勞動節系列活動，台南市長黃偉哲今（16）日站台宣傳，黃偉哲指出，交通部觀光局提供各縣市春遊補助，各縣市大都用在4月份，但是台南把中央的補助用在5月，主要就是為了配合勞工朋友，一方面搭配各參與業者所提供給勞工朋友的特別優惠，一方面可讓勞工們度過一個美好的勞動節假期。

黃偉哲今天也為勞動節系列活動拉開序幕，同時頒發感謝狀給參與勞工休閒旅遊優惠方案的24家業者及職業安全衛生防災訪視輔導員，並舉行今年度新成立安衛家族的授旗儀式。

台南市今年度的「勞工休閒旅遊優惠方案」活動期間，從5月1日起至5月31日，包括走馬瀨農場、南元花園休閒農場、大坑休閒農場、仙湖農場、頑皮世界、台糖尖山埤江南渡假村、虎頭埤風景區、台南大飯店、台南遠東香格里拉酒店、台南大億麗緻酒店、關子嶺統茂溫泉會館、台南老爺行旅、台糖長榮酒店、台南大遠百威秀影城、台南南紡夢時代威秀影城、台南FOCUS威秀影城、台南新光影城、龍山號、七股鹽場、同記安平豆花、小南米糕（大同總店）、嶺景土雞城、大台南總工會餐飲部、初食手作廚房等24個單位配合，提供勞工朋友優惠價格。

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