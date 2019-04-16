台灣第一艘大型風電工作船今天命名 6/1加入營運

2019-04-16 15:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船公司自行設計、建造140公尺長大型駁船今天命名「台船15號」，該駁船為台灣第一艘大型風電工作船，預計今年6月1日加入營運。台船表示，這象徵台船在參與國內離 岸風電發展上，邁出重要的一步。

經濟部2016年規劃「風力發電 4 年推動計畫」，離岸風力開發以「先示範、次潛力、後區塊」為原則，推動預組裝碼頭及離岸風電併網設施建置，期望在2025年達成5.5 GW、2035年達成10-12GW裝置容量目標。

為補足離岸風電的施工船隊版圖，台船決定為台灣離岸風電工程量身打造一艘船長140公尺大型駁船，並於去年7月18日開工，由台船自行設計、投資、建造，今天由總經理曾國正舉行命名儀式，訂於6月1日營運。

該駁船可裝載3座、總重共4000噸的離岸風電水下基礎，完全依台灣港口現況設計，配有壓載水系統，可符合基隆、高雄、台中、台北港等各港口的裝卸要求，其中連潮差達6公尺的台中港都可以進行24小時裝卸貨，未來將是發展離岸風力發電工程的利器。

曾國正表示，未來藉由台船與GeoSea合資設立的台船環海風電工程公司，再結合台船防蝕的結構防蝕塗裝工程，台船的業務版圖將能從傳統造船業，延伸到海事工程專業，不但包含水下基礎製造、海事工程規劃、海工運輸及施工、防蝕工程，更提供海事工程船舶等完整供應鏈。

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