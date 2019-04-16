高市3歲男童急性肢體麻痺 確診腸病毒71型重症

2019-04-16 15:18

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市新增腸病毒71型重症個案，林園區3歲5個月大男童，4月1日出現發燒、喉嚨痛、嘴破症狀至診所就醫，3日持續發燒、雙手抽搐至醫院就醫診斷為腸病毒並收治住院，隔天通報為疑腸病毒重症及急性無力肢體麻痺，住院7天後康復出院，昨確診感染腸病毒71型重症。

全國共計累積5例腸病毒重症確診個案，上週高市出現第2例腸病毒71型重症個案，患者是林園區3歲5個月大男童，平日由父母及祖父母照顧，無就讀學校，發病前家中成員均無疑腸病毒症狀。

4月1日，男童出現發燒、喉嚨痛、嘴破症狀至診所就醫診斷為泡疹性咽唊炎，3日持續發燒、雙手抽搐至醫院就醫診斷為腸病毒，並收治一般病房住院，隔天通報為疑似腸病毒感染併發重症及急性無力肢體麻痺，10日康復出院，昨日由疾管署確診感染腸病毒71型重症。

衛生局疾管處表示，高市上週腸病毒門診及急診人次617人次（預警值1100人次），目前社區以感染克沙奇A型為主，但持續有71型病毒活動，國內累積已檢出24例腸病毒71型個案，多屬輕症，其中20例輕症、1例疑似重症、3例重症。

衛生局強調，分析相關資料顯示疫情逐漸升溫，腸病毒71型仍於社區活動，近幾年來易感宿主持續累積，顯見仍有流行風險。基於腸病毒傳染力強，籲請家長自外出返家務必做好洗手、洗臉、更衣，防範腸病毒進家門，守護家中的寶貝。

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