腸病毒疫情升溫 3歲男童重症肢體麻痺

2019-04-16 14:50

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布，近3週腸病毒門急診就診人次上升中，上週新增1例腸病毒重症，為南部3歲男童，確診為腸病毒71型併發重症，並出現肢體麻痺，所幸症狀改善已出院。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，該名男童4月上旬出現發燒、喉嚨痛及口腔潰傷等症狀，就醫診斷為疱疹性咽峽炎，其後因高燒、雙手疼痛、四肢無力等情況再度求診，因併發中樞神經感染，出現急性無力肢體麻痺，確診為腸病毒71型併發重症，住院1週後已出院，同住家人無疑似症狀。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，上週腸病毒門急診就診共計5280人次，較上週增加8.7%，近3週就診人次呈緩慢上升趨勢。

劉定萍指出，今年截至第15週，腸病毒71型共檢出24例，明顯高於去年同期的13例，因此要特別注意。今年已累計5例腸病毒重症，包含感染腸病毒71型3例、腸病毒D68型與克沙奇A10型各1例。

疾管署副署長羅一鈞強調，目前腸病毒疫情尚未進入流行期，預估最快5月進入流行期，但仍待觀察後續發展，若天氣明顯轉熱，疫情就可能會加速上升。

黃婉婷提醒，腸病毒傳染力極強，因此家長及兒童養成正確勤洗手的習慣，注意個人衛生，並且要時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。當兒童生病時，應儘速就醫或在家休息，並與其他嬰幼兒適度區隔，避免至公共場所，以降低病毒傳播機會。

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