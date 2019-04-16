2019-04-16 14:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為鼓勵民眾考取機車駕照前，可先上駕訓班培養完整防衛及安全駕駛觀念，以提升騎乘機車安全，交通部公路總局表示，今（16）日起至今年11月22日，前8000名參加駕訓班機車訓練且考取駕照民眾，將補助每人訓練費1000元；而現行機車駕訓班學費約2800元至3700元。

根據警政署統計，近5年機車A1類事故死亡人數約3500人，占總A1類事故死亡人數近50%，而機車事故肇事原因前6名，皆與駕駛人交通安全觀念相關。因此，交通部除委由公路總局利用108年度院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」計畫經費，辦理機車駕訓補助外，也透過專家編撰統一學科教材，針對駕訓班師資辦理專案訓練，提升教學品質，落實機車駕駛人訓練。後續並將透過委外研究案，藉由專業團隊分析成效，做為未來課程改善及推動駕訓制度參考。

目前全台辦理機車班的駕訓班有24家，公總將持續鼓勵業者增設普通重型機車班，讓民眾能夠就近接受機車駕駛訓練；公總表示，民眾於申請機車駕照考驗前，透過機車駕訓班接受交通安全知識及騎乘技巧教學，未來終生皆可受用。公總表示，新制實施後將分析上課民眾，於考照後半年內的違規率及肇事率，若明顯較未上駕訓班民眾低，就可在未來要推機車考照強制上駕訓班的政策參考依據。

機車考照前上駕訓班 今起可申請1000元補助。（資料照）

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