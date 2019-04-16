企業創新研發 抵稅、補助5月底前完成申請

2019-04-16 14:31

〔記者陳心瑜／新北報導〕鼓勵企業創新，新北市政府經濟發展局表示，設籍新北市的企業除可依《產業創新條例》等法規申請研究發展支出之投資抵減外，也可向新北市政府申請最高100萬元的創新技術研發補助，申請期限至5月底止。

新北經發局指出，新北推出「專人諮詢服務」及「會計師免費到府健檢」，客製化協助企業找尋最合適的租稅減免優惠方案。

經發局指出，為促進企業投入創新研發，中央單位推出多項研發支出抵減營利事業所得稅優惠。以《產業創新條例》為例，企業開發產品的研發支出，可於辦理當年度營所稅結算申報時，選擇以「抵減率15%、抵減年限一年」或「抵減率10%、抵減年限三年」方式抵減，最高可折抵當年度應繳納營所稅的30%。

經發局也提醒有意適用該條例的企業，應於5月底前向經濟部工業局完成申請。

此外，新北市的地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），提供上限100萬元的創新技術研發補助，今年度申請期限至5月底止。另為協助企業快速瞭解政府提供的各項租稅減免優惠，經發局不僅與台灣省會計師公會合作，提供「專人諮詢服務」，讓業者能透過撥打諮詢專線（29603456分機5401）或臨櫃詢問的方式，接受專業會計師諮詢服務。

而「會計師免費到府健檢」，只要設籍在新北市的中小企業，聯合3家以上共同提出申請，就能安排專業會計師免費到公司提供諮詢及財務健檢，協助公司找到最合適的租稅減免優惠，可洽02-29603456分機5288鄭小姐。

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