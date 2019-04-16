關山天后宮媽祖生辦健檢 池上青農響應送好米

2019-04-16 14:45

［記者王秀亭／台東報導］農曆3月是媽祖誕辰，關山鎮天后宮今年首次規劃為期一周的藝文民俗活動，包括遶境祈福、大廟成親子寫生、祈福牆拍照打卡，還有健檢送好米，池上青農魏瑞廷連續兩年提供自家生產的好米，讓健檢民眾掌握健康，又能拿好米，今年捐贈200公斤好米給廟方，盼民眾踴躍健檢。

已有百年歷史的關山鎮天后宮，今年在關山鎮公所的協助下，4月初完成「媽祖祈福互動牆」後，吸引大小朋友拍照打卡，廟方順應趨勢，並結合「媽祖生」系列活動，推出拍照打卡結好緣，主委方瑞清表示，關山天后宮歷史悠久，也應順應趨勢，舉辦更接地氣的活動，獲得熱心團體及個人的支持，讓今年得以推出系列活動。

其中池上青農魏瑞廷連續兩年母親節前夕，都會配合關山慈濟醫院的健檢活動，魏瑞廷說，自產稻米品牌「池上禾穀坊」是母親陳得嬌創辦，多年前因病離世，為感念母親，才會以捐米的方式，呼籲鎮上長輩隨時注意自己的身體，今年關山鎮天后宮要在媽祖生當天舉辦健檢，更具意義而決定響應。

今天上午，魏瑞廷忙著將敬獻的白米搬入天后宮媽祖娘娘神尊前，魏瑞廷表示，期望在媽祖庇佑加持下，當天參與健檢活動的民眾，都能擁有個健康的身體。

方瑞清指出，27日的健檢活動從上午7時30分開始，天后宮也會準備「平安粥」讓民眾享用，盼民眾踴躍參與。

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