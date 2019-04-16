國立海科館新館長 基隆市教育處長陳素芬接任

2019-04-16 14:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕懸缺一個多月的國立海洋科技博物館館長職務，今天確定將由基隆市政府教育處長陳素芬接任，將於4月24日接任；至於基隆市教育處處長一職，將由基隆市教育處簡任秘書杜國正暫代。

基隆市政府市務會議今天早上召開，基隆市長林右昌在會議中宣布陳素芬將要高昇，前往海科館接任新職，市府同仁隨即響起掌聲鼓勵，陳素芬感謝市長林右昌這些年對她與教育處業務的支持，也感謝市府各局處對教育業務的協助；今年初，關於陳素芬將異動消息甚囂塵上，不過都被林右昌與陳素芬否認。

國立海科館前館長吳俊仁，6年前由國立台灣海洋大學副校長職務借調到海科館籌備處，吳俊仁一手完成海科館設立，雖然歷經經營廠商慶富公司財務困難，導致規劃中的水族館興建案擱置；吳俊仁今年3月歸建海大教職，懸缺的館長職務則有多人表達爭取意願，直到最近才確定。

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