中市清水區不只有米糕 還有「擀麵一條街」

2019-04-16 14:30

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市清水區不僅米糕、肉圓出名，在地特有的擀麵已形成「擀麵一條街」。台中市長盧秀燕今日在清水區公所主持市政會議，聽到區長蔡慶生介紹「擀麵一條街」，相當有興趣。會議結束後，她率領市府團隊轉往「擀麵一條街」吃午餐，並親自擀麵、煮麵，也希望清水區公所與各局處加強行銷，讓更多人體驗清水在地的好滋味。

蔡慶生在介紹清水區特色時提到，眷村擀麵是當地特色美食，公所將串聯清水眷村文化園區、港區藝術中心、第二市場，配合眷村改造，打造「擀麵一條街」。

盧秀燕說，「擀麵一條街」聽起來就很好吃，希望公所與各局處能加強行銷，讓更多人體驗清水在地的好滋味。

市政會議結束後，盧秀燕馬上前往著名的「士官長擀麵」，在老闆娘指導下擀麵、煮麵、調料，盧秀燕在煮好的麵條加上用台灣豬肉、紅蔥頭調味的哨子醬、白芝麻醬，並特意多放一些清水生產的新鮮韭菜，完成一碗香噴噴的擀麵。

「士官長擀麵」老闆娘表示，過去眷村的老軍官必須起早上班，整條街的店家配合當地民眾作息，從早上6時開始營業，這正是美食與當地居民共同融合的特殊味道。而擀麵是一種「思鄉之情」的麵條，今年她遇到一位客人，40年前離開台灣，近日特別回來品嘗家鄉美食，客人說這味道讓他想到「媽媽的味道」。

盧秀燕聽了非常感動，稱讚店家願意致力保留傳統美食，也感謝店家的努力，並邀請大家一定要來品嘗這道美食。

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