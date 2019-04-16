雪白桐花漸盛開 藝術展覽、桐花盃系列活動開跑

2019-04-16 14:11

〔記者邱書昱／新北報導〕雪白桐花漸漸攀上樹梢！新北市土城藝文館即日起到5月5日舉辦多達41位藝術家聯展，作品包含雕塑、陶瓷藝、水墨畫、膠彩畫、彩墨畫、攝影、書法及篆刻等作品。此外，土城區公所表示，目前桐花已經開一成，公所舉辦桐花盃等系列活動。

邁入第三年的桐花祭藝文展覽每年展示特色藝術作品，土城區長楊志宏表示，過往舉辦的「土城朝山桐花節」即是藝文與桐花的結合，這次以「擺接風華」為展覽主題邀請藝術家全新創作，觀照出土城的蛻變，展現自然、文化及藝術之美。

創作者張文君表示，城市的文化成長與藝術空間融合不可缺少，本次「風華˙擺接」作品由布與針線碰撞出不同的視覺效果，用點、線、面及具抽象方式，把代表土城的桐花及土牆的意象融合呈現，表現不同質感的風華擺接。

以彩墨繪製的「同登淨域承天禪寺」藝術家林宏信說，佛教聖地承天禪寺與桐花結合，將心中對的崇仰，以潑彩破墨之彩繪形式，描繪土城承天禪寺桐花盛開季節時的青翠山色及佛門淨域之景。

土城是著名賞桐花區域，受到天氣影響目前花況大約開一成，土城區公所舉辦系列活動，在4月20日及21日於南天母廣場舉行「2019新北市客家桐花祭土城場活動」，20日開幕當天除了有「穀雨桐花音樂會」，邀請南方二重唱、王瑞瑜等民歌手表演外，還有客家美食、登山等活動，另外，金城桐花盃路跑賽也將於4月28日開跑。

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