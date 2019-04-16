幼兒家長看過來！屏東縣第一家公共托育家園本月開班招生

2019-04-16 13:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕提供平價、優質公共化服務，屏東縣政府於屏東市開辦縣內第一處社區公共托育家園「屏東縣屏東市社區公共托育家園」，自本月（4月）15日起開始營運收托，盼讓更多育兒家庭都能受惠。

屏東縣屏東市公共托育家園目前委由大仁科技大學承辦，提供幼兒照顧由4位專業人員照顧12名未滿2歲幼兒，每名幼童每月托育費用1萬2000元，家長可依年收入再申請3000到7000元的托育補助，優質的托育環境平價的費用，盼能減輕家長育兒負擔且安心送托，讓孩子們快樂成長。

縣府社會處表示，「社區公共托育家園」是結合現行托嬰中心與居家托育優勢，在居家托育（保母）與機構式照顧（托嬰中心）之間，增加第三種選擇，兼具居家式托育服務優勢。

屏東縣屏市社區公共托育家園收托時間為週一至週五早上7時30分至下午6時，並視需要提供延長托育或臨時收托服務，目前已招生5位2個月到2歲的嬰幼兒，目前還有7位名額可收托，歡迎有需求或問題的家長可洽承辦屏東縣屏東市社區公共托育家園，洽詢電話：08-7360868。

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