中市清水區野狗成群追人 里長怒問市府「要不要抓」

2019-04-16 14:07

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市清水區鰲峰山公園、鬼洞、大甲溪北岸等處野狗成群，經常追逐機車騎士，或在深夜吠叫，居民不堪其擾。多位里長今日趁台中市政府到清水區公所召開行動市政會議，要求市府提出對策，吳厝里里長吳水通甚至氣得多次質問農業局長蔡精強「要不要抓野狗」。

吳水通表示，鰲峰山公園人工草坪附近聚集幾十隻野狗，有機車經過，野狗成群上前追逐，騎士嚇到摔車，通知動保處前來處理，但動保處將野狗結紮後放回原處，根本無法解決問題。

下湳里里長李王玉蘭也說，里民多次反映在月老廟旁、自行車運動場前的車道及遊憩場、鬼洞旁的步道及外丹功廣場等處常有野狗出沒，不僅追逐機車騎士，半夜還會成群衝向民宅，甚至咬傷居民養的貓，居民不得安寧。

高北里長白銀堂則表示，大甲溪北岸也是野狗成群，因為該處較偏遠，夜間十分安靜，野狗半夜吠叫，聲音又大，傳得又遠，相當擾人。

里長們建議，野狗結紮後，市府應找地方收容，不要再放回原處；另外，動保處人力有限，而野狗常在夜間出動，建議可提供誘捕籠給里辦公處，讓里民協助捕狗。

由於動保處無人出席市政會議，蔡精強回答說，會立即請動保處處理，捕抓有噪音的野狗，還里民平靜的場域。吳水通相當不滿，質問「要不要抓野狗」，蔡精強仍回答「會請動保處處理」，吳再大聲連問數次，蔡精強才說「要抓」。

動保處副處長林儒良補充說明，在全國「零撲殺」政策下，中政以「精準捕捉」來改善流浪狗的問題。捕捉後的流浪狗會結育，避免繁衍，若捕捉地居民同意，則放回原地生存；若地方不同意放回，則予以收容，並鼓勵民眾認養。

動保處也表示，已於全市各區公所設置誘捕籠，若里長與地方溝通後需要使用，可向公所借用，捕捉到流浪狗後，可逕送南屯區的台中市動物之家，或通報動保處協助處理。

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