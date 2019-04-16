學童堵路口不知怎麼走...龍鳳陸橋封閉遭批「人命關天」

2019-04-16 13:52

〔記者周湘芸／新北報導〕位於新北市新莊區丹鳳國小旁的龍鳳陸橋為當地學生上下課必經路線，但近日新莊區公所卻公告為檢視使用率，將封閉陸橋一個月，讓孩童當天下課全堵在路口，家長也痛批「人命關天，陸橋的去留應該不能只看使用率吧？」對此，新莊區公所工務課課長張文清表示，陸橋封閉前已進行多次資料收集和討論，現有民眾反對，已暫時重新開放，下周將再舉行會勘進一步研議。

龍鳳陸橋緊鄰丹鳳國小、丹鳳高中，為民眾穿越到中正路的必經路線，但近日卻有民眾抱怨，新莊區公所為檢視陸橋使用率低的問題，4月15日至5月14日將封閉為期一個月，讓當天下課的孩童全部站在路口面面相覷，只能由家長和志工充當臨時導護，維持孩童過馬路安全。

丹鳳國小學務主任李慶曉表示，主要是因為附近店家跟區公所反應，決定先封閉一個月再觀察是否有拆除的可能。他指出，雖然龍鳳陸橋附近有人行穿越道，但大多數學生還是走陸橋居多，且校內光幼兒園就有6個班，以學生安全著想還是不希望拆除。

新北市議員蔡健棠也說道，不管行經人數多少，畢竟是交通較複雜的地方，儘管對附近店家會有影響，還是應該以學生安全為優先。

張文清則表示，轄區內的陸橋封閉皆為例行性檢視，剛好也有民眾反應龍鳳陸橋的使用率較低，所以先前有開過2次會議收集各方資料決定暫時封閉，但既然校方有反應家長的意見，目前也已重新開放，待下周一重新會勘再進行研議。#

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