全台最美飯店 嘉市「桃城茶樣子」走文青風

2019-04-16 13:53

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2019台灣最美飯店」票選活動結果出爐，由承億文旅集團旗下位於嘉義市「桃城茶樣子」奪下最高票，桃城茶樣子是一間以「茶」為主題飯店，外觀以台灣早期出口茶葉時茶箱堆疊為意象，內部走文青風，融合茶元素，茶香、茶罐、奉茶、茶意，近年來已成為嘉義市知名地標。

此票選活動由指標旅遊平台易遊網，經過為期15天激烈投票，桃城茶樣子打敗國內北中南東四區多家知名飯店，最終獲得近6萬名網友喜愛，拿下全台最高票，獲選「2019台灣最美飯店」殊榮。

承億文旅董事長戴俊郎表示，旅客找尋旅館，不再只是住宿服務，而是一個體驗的平台與介質，他觀察出旅客未來將為了體驗特色主題飯店而旅遊，旅店將成為旅行目的地；除了主題式飯店設施外，承億文旅將「文化創意與美學藝術」融入在飯店內，讓飯店在不同的季節都有不同的展覽供旅人閱讀，更邀請在地藝術家進駐飯店將藝術創作於房間內，以在地文化開發，給予旅人不同以往的旅宿體驗。

承億文旅品牌發展處代理處長簡巧珊說，桃城茶樣子以台灣首座高山茶為主題的體驗式住宿吸引來自國內外朝聖旅客，一走進飯店，茶香味四溢的茶罐大廳彷若走進台灣早期茶行，櫃台人員身兼茶藝師為旅客奉上親自沖泡來自有機茶園的暖茶，房間內擺有每日熬煮的茶湯讓旅客加入浴池，不僅品茗也能享受泡茶澡樂趣。

簡巧珊說，除了茶味十足的住宿體驗，飯店頂樓的無邊際泳池，白天能阿里山、玉山等羅列的山稜線美景，晚上可俯瞰嘉義市夜景，成了旅客朝聖拍照打卡熱門點，也是網友激推的「台灣十大泳池酒店」。

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