佈局離岸風電 台船新建大型駁船命名「台船15號」

2019-04-16 13:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕台船配合政府開發風電，斥資7億元打造1艘140公尺的大型駁船，可載運重達2萬3000噸的風機設備，今天命名典禮，將這艘駁船取名為「台船15號」，預計5月起可開始營運。

台船指出，經濟部2016年起規劃「風力發電4年推動計畫」，離岸風力開發以「先示範、次潛力、後區塊」為原則，推動預組裝碼頭及離岸風電併網設施建置，「台船15號」是專為離岸風電斥資打造的大型駁船，去年7月18日開工，今年3月5日下水，今天完工並在台船基隆廠舉行命名典禮，象徵台船在參與國內離岸風電的發展上，再邁出結實的一步。

台船表示，「台船15號」由台船公司自行設計、投資及建造，適合台灣全海域、全時段的作業需求，配有壓載水系統，可符合高雄港、基隆港、台中港、台北港等大潮差港口的裝卸要求，即使在潮差達6米大的台中港，也可24小時裝卸貨，並符合國際航行規範，預計交船整備後，5月即可配合投入風場及港對港的運輸服務。

台船說，「台船15號」設計總載重量達2萬3000噸，裝貨甲板承載強度可達每平方米20公噸，船長140米、船寬41米、船深8米，大面積的甲板可裝載大型超重的貨物，可配合艉向、側向、吊裝等多元裝卸貨方式，能載運整套600萬瓩離岸變電站設備，包括3500噸水下桁架基礎、3400噸變電站本體及300噸的鋼樁四支，也可裝載基礎腳尺寸為30公尺的桁架式風機水下基礎3座，每座重1200噸、高度約80公尺，總重約4000噸。

立委蔡適應表示，蔡英文總統整合國公營及民營企業組成離岸風電國家隊，台船是「台灣隊」推動綠能風電的重要角色，協助台灣自主自力，更成為亞洲各國新能源轉型的榜樣。

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