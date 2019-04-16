台灣燈會出色無人機音樂 陳昱榮：我是台南人 屏東圓夢…

2019-04-16 12:58

〔記者羅欣貞／屏東報導〕重視台灣青年培力，屏東縣政府近幾年推出的暑期圓夢計畫，不限屏東青年，只要能將好創意用在屏東的發展上，就能獲得一筆補助跨出實現夢想的第一步；今年在台灣燈會創作Intel無人機音樂的陳昱榮是台南人，他的發跡就是從入選屏東縣第一年圓夢計畫補助開始，已創業2年的他今天（16日）現身說法，感謝屏東縣政府對「年輕創作者的支持與鼓勵」，他覺得屏東已成為一個年輕有活力的城市。

陳昱榮說，他是台南人，但和屏東緣份很深，大學時就讀屏東大學，畢業後念研究所時申請到圓夢計畫資助，當時計畫名稱為「市仔記憶─聲音裝置展演計畫」，透過屏東、東港兩地的市場聲音採集，結合空間裝置，營造以聲音、空間體驗的市場記憶再現作品，當時作品配合屏東青創基地的開幕，由屏縣府免費提供空間讓他展覽，2017年參與東港黑鮪魚季燈飾設計、2018年代表屏東在嘉義台灣燈會展出互動燈飾，當年2月也在台北國際藝術村推薦下，前往紐西蘭駐村創作3個月。

陳昱榮說，今年屏東主辦台灣燈會，很感謝縣長潘孟安及燈辦主任黃建嘉給他們機會，為無人機展演創作音樂，期間經歷3次修改，他和另一位創作夥伴不斷在過程中思考，什麼是能夠代表屏東的音樂？後來選用大提琴作為整個配器的主角，以與屏東山海壯闊的自然景致契合。

陳昱榮還表示，2017年創業至今，他的工作室將滿2年，對他來說，屏縣府圓夢計畫是他在畢業前夕對於夢想實踐可能性的探索，「如果沒有那個時候的資助，也許我也不會毅然決然走上創業的路」，期許更多年輕朋友認同屏東這塊土地，一回來共同打拼，讓家鄉越來越好。

屏縣府今年繼推圓夢計畫，報名資格為25歲（含）以下之高中職3年級及大專院校1年級以上在學學生，每案將獎助新台幣3萬元至10萬元；陳昱榮鼓勵年輕人踴躍來挑戰。

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