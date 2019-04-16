白沙屯媽祖返苗栗 信眾鑽轎腳祈福

2019-04-16 12:52

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆前往雲林縣北港朝天宮徒步進香，預計於明天下午回宮，媽祖婆鑾轎今天上午6點返回苗栗縣境內，自台中市、苗栗縣交界處，就有信眾恭迎媽祖婆、鑽轎腳期盼媽祖賜福，沿途鞭炮聲更不絕於耳，顯見信眾熱情。

白沙屯拱天宮媽祖婆鑾轎6點一抵達台中市大甲區與苗栗縣苑裡鎮交界處，台一線上就出現大批信眾接駕，員警也忙著指揮交通，讓媽祖婆鑾轎順利抵達，之後不少信眾跪下鑽轎腳，場面盛大，現場鞭炮聲更不絕於耳，硝煙漫天。

熱情信眾也在沿線設香案、以及炮仗迎接媽祖婆回鑾，跟隨媽祖婆出發前往北港進香的香燈腳仍跟著媽祖婆回宮，民眾見到香燈腳都熱情打氣，也提供茶、水與食物供香燈腳補充體力。

白沙屯拱天宮媽祖婆預計明天一早從通霄鎮慈后宮起駕，途中在將秋茂公園對面空地換轎，中午駐駕白沙屯火車站，地方人士將準備豐盛的飯擔，款待進香信眾，預計將有大批人潮與車流湧入白沙屯一帶。

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