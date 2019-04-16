嫣紅椿象點綴成陶藝品 藝術家從中體悟人生道理

2019-04-16 12:30

〔記者邱書昱／新北報導〕紅姬椿象是許多人避之唯恐不及的昆蟲，但是藝術家陳妍臻反而從中體悟人生道理，並且融入陶藝作品當中，藉此隱喻人們常用外表判別價值。新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至5月19日展出7組作品，透過她的生活觀察讓椿象嫣紅更加美艷。

「荏苒映漾—陳妍臻陶藝創作展」是來自苗栗的陳妍臻心血，畢業於清華大學藝術與設計學系藝術教育與創作研究所的她，擅長觀察生活當中重複的自然日常，轉化為創作靈感，也利用攝影把看到的美好景象保存下來，而陶瓷與攝影有異曲同工之妙，不過陶瓷更能具體化。

這次展覽共展出7組作品，其中今年的新作《晷，時光見影》，靈感來自太陽的起落及農曆生日，陳妍臻說，將每天想像成容器，容器內的液體隨著每天的不同而變化，顏色代表心情，以天干地支標註日期，時鐘則是代表季節特色，像是8月是桂月，鐘上就繪有桂花的意象。

《尋暖系列》以台灣欒樹和紅姬椿象為主角，隱喻人們常用外表判別價值，並透過而底部的鏡子和光影營造草叢感，透過椿象嫣紅的點綴使作品更加誘人。

首次在陶博館舉辦個展的陳妍臻接下來計劃到世界各地駐村，繼續累積能量，將生活中的點滴結合在陶藝創作當中。

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