鄉民發現北韓馬拉松獎狀寫「台灣」 呼叫黃安快舉報

2019-04-16 12:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕有鄉民在ptt貼出2019年4月7日，北韓舉辦第30屆萬景台獎國際馬拉松賽的獎狀，上頭國家欄位寫著「台灣」，網友大感新奇，並呼叫黃安快去舉報金正恩。

第30屆萬景台獎國際馬拉松賽7日在朝鮮平壤金日成體育場舉行，共有來自40多國和地區、1800多人參賽，賽事規模為歷屆之最。

朝鮮田徑協會副秘書長李賢哲在受訪時表示，本次比賽吸引來自中國、英國、紐西蘭、肯亞、衣索比亞等40多個國家和地區的運動員和長跑愛好者參加，外國參賽者超過1000人，其中全馬參賽者150餘人，業餘愛好者參賽人數是去年兩倍。

有鄉民貼出該賽事頒給台灣選手的獎狀，上頭國家欄位竟寫著「台灣」，不是中國台灣、也不是中華台北，引起討論，鄉民直言應該叫黃安快去舉報金正恩。

網友留言，「近平：小胖，你這樣做就不對了」、「台朝友好」、「建交了啦」、「金小胖真男人」、「又要鬧大是嗎？」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/