屏東真挺年輕人 來這裡暑期工讀月薪可達26K

2019-04-16 12:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府照顧年輕人，今年繼續推動「暑期圓夢」及「大專青年學生公部門暑期工讀」2大計畫，凡是國內各大專校院具有學籍並於修業年限內，且符合資格的學生皆可報名，時薪150元，每月最多可領到2萬6400元，224個名額，本月（4月）22日起報名。

屏東縣長潘孟安表示，暑期工讀計畫從2016年起實施，前3年累計進用了近千名學子，展現照顧年輕學子的決心，適合想學以致用，經濟獨立，即早認識職場與培養正確工作觀念者參加，屏東縣府提供224個設有科系與專長限制的公部門工讀職缺，工作地點為縣府各局處，工作時間自7月1日起至8月31日止，共44個工作天，薪資時薪150元，每月上限為2萬6400元，報名時間為4月22日至5月10日止，初步資格審查名單將於5月24日公告本府勞工處網站，並於6月1日安排雙向面試活動，設籍屏東縣弱勢學生工讀面試時將優先錄取。

今年圓夢計畫，提案內容除鼓勵青年發揮具公益性的個人或團體創作外，縣府也特別邀集各局處提列圓夢計晝主題，例如求職防騙宣導、就服法第5條宣導、農業勞動力平台、勞動條件現況統計、原音歌曲創作、可可產業外語專案協助、屏東特教的光與熱、流浪犬貓收容照護、流浪犬貓管制定位系統、農產品創新行銷、如何有效快速發現棄置斃死豬隻及有效的民眾認知宣導等14項議題融入縣政，期藉年輕人想像與創意為屏東努力。

圓夢提案團隊人數以5人為上限，每案將獎助新台幣3萬元至10萬元，提案內容契合縣政議題者將優先通過，報名期間5月1日至5月13日止，計畫審理期間為5月25日至5月26日。

屏東縣歡迎青年學生踴躍上屏東縣政府勞工處網站查詢相關資料，有任何疑問可撥打電話洽詢，電話08-7558048分機507、519。

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