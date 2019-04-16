醫病》預防腸病毒 中醫教這兩招…

2019-04-16 12:04

〔記者歐素美／台中報導〕最近氣候多變，忽冷忽熱，不只感冒人數攀升，腸病毒也蠢蠢欲動。台中慈濟醫院中醫部主任陳建仲表示，腸病毒屬溫病疫癘的疾病，為風熱型感冒，小孩或大人都可透過中醫藥食、茶飲與運動提早預防，增加抵抗力對抗病毒。

陳建仲說，中醫的溫病疫癘，主要受天氣濕熱或氣候轉變引發，患者常高燒不退、喉嚨腫痛、口瘡、手足皮膚起紅疹和脫皮等，通常會造成全身性症狀，若小孩有類似症狀應當立即就醫。

腸病毒與腸胃型感冒、一般感冒不同，腸病毒是急性傳染病，發病通常來得快又急，治療上中醫會以風熱型感冒診治，主要在瀉脾清熱、解毒透疹。陳建仲表示，如果小孩怕吃中藥可嘗試食療，如桑菊飲、薄荷茶、魚腥草茶、白茅根茶，加一點甜菊，兒童接度較高，如能搭配中藥可縮短療程，減輕小孩痛苦。

陳建仲指出，平時調整身體才能有效預防疾病，提升人體免疫力預防感冒，可先服用粉光參、人參、黃耆、紅棗等補氣中藥強化體質，若是容易上火體質，平時容易口乾嘴破、便秘，就不適合服用補氣中藥，最好諮詢合格中醫師協助調養。

陳建仲建議民眾可透過觀察舌苔，判斷是否為熱性體質，舌苔偏黃或舌頭偏乾、舌質顏色紅或舌頭上有紅點，就屬熱性體質，熱性體質的人可吃清涼食物，如西瓜、香瓜、哈密瓜、苦瓜、白蘿蔔、白菜等寒性瓜果類食物，也可用薄荷、菊花、桑葉、魚腥草、白茅根等香草類植物泡成飲品，對於熱性體質有預防保健功效，並避免食用燥熱食物。

此外，陳建仲表示，民眾也可平時多按壓「合谷穴」、「曲池穴」，清熱袪風；另中醫八段錦養生操的「雙手托天理三焦」、「左右開弓似射雕」、「攥拳怒目增氣力」三動作，也能促進身體呼吸道免疫與肺部功能，養生保健，不妨多練習。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/