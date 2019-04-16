控訴福利大縮水！阿里山林鐵員工北上抗議 批林務局跳票

2019-04-16 11:55

〔記者林惠琴／台北報導〕阿里山森林鐵路是國內知名旅遊景點之一，但今日員工北上到農委會抗議，冒著大雨控訴去年6月經營權由台鐵轉移至林務局後，福利大幅縮減，不僅沒有喪葬補助、子女教育補助，也沒有三節獎金與退休互助金，呼籲要補償相關損失，並提高薪資到3萬元，農委會應儘速協商。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處企業工會理事長王裕凱苦訴，維護林鐵是一個耗體力與高危險性的工作，4名員工要扛高達220公斤的鋼軌，從2011年至今，平均每年都會發生1次以上的意外，但許多第一線的基層員工起薪、本俸都不到3萬元。

此外，王裕凱指出，去年經營權由台鐵轉移至林務局後，林務局長林華慶保證員工待遇「不會低於、只會優於台鐵」，但跳票了，有2名員工死亡，卻領不到喪葬補助，工會更發現，連子女教育補助以及三節獎金、退休互助金通通消失，苦嘆「我們真的很可憐！」並強調「我們不貪婪，只是想要拿回原有的福利而已」。

新北市產業總工會理事長洪清福更向農委會主委陳吉仲喊話：「你連自己的員工都照顧不好，如何照顧農民？」認為林鐵員工從事這麼辛苦的工作，除了要實施教育訓練外，並且也要調整薪資結構，同時勞動條件必須與工會協商，不能總是跳過工會，儼然是官僚霸凌。

林務局則解釋，林鐵經營權由台鐵移回林務局後，由於台鐵局屬事業機構，林務局屬公務機關，兩者薪資結構福利制度不同，為使原人員移撥後，薪酬待遇不致降低，特別參照原本的「阿里山森林鐵路管理處人員管理要點」，薪資待遇、獎金、所有法定福利措施及補助等發放全數比照台鐵，甚至有部分項目更優。

林務局指出，因完全移植原本台鐵協助營運時期的薪給制度，最基層員工本薪加職務薪一樣為2萬6935元起跳，每月可再支領1200元的危險津貼，合計為2萬8135元，若加計年終工作獎金及考核獎金，更可領到超過3萬元。

至於喪葬補助、子女教育補助、三節獎金、退休互助金，林務局說明，此為台鐵局職工福利會的互助補助，並非法定薪資待遇，不同機關的福利互助事項，本來就會因福利金提撥多寡而有所差異。

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