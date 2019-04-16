大甲媽回鑾 海線三巨頭共扶媽祖鑾轎

2019-04-16 11:51

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽祖9天8夜遶境進香，15日深夜11點多抵達台中市議長張清照清水服務處，前台中市議長張清堂及現任議長張清照兄弟，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標，一起扶鑾轎恭迎大甲媽祖，大批等候整晚的信眾也依序「稜轎腳」求平，議長張清照並發送壓轎金，供民眾帶回保平安。

張清照議長今年分別在沙鹿勞工育中心及服務處兩地設香案接駕，表達對大甲媽的敬意，並在服務處搭建大型舞台，舉辦晚會表演等娛樂節目，還有精彩的鋼管舞，讓等候接駕的民眾不無聊，現場還有企業贊助的點心站，有知名的清水米苔目、雞蛋糕、炸雞、烤香腸、梗粽、葱油餅、烤肉串、自助式餐點等，免費吃通海，民眾大排長龍。

今年大甲媽直到晚上11點多才抵達張清照位於清水的服務處，張清堂、張清照兄弟及顏清標三人一起扶鑾轎，海線三巨頭首次同台，引人注目。張清照說「這是對大甲媽的敬意，也代表海線團結同心」。

許多民眾昨天晚上5、6點就開始排隊準備「稜轎腳」，看到媽祖鑾轎到來，大家依序排隊，不分男女老少相繼跪下，虔誠祈求媽祖保佑，隨後並領取張清照議長發放的「壓轎金」，開心返家。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/