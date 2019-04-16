2019台灣最美飯店出爐！最高票是嘉義承億文旅

2019-04-16 11:36

〔記者蕭玗欣／台北報導〕由旅遊業者發起的2019台灣最美飯店票選活動今結果出爐，活動從北、中、南、東各區得票數排名前5名的飯店，獲選今年「台灣最美飯店」，其中，嘉義的「承億文旅桃城茶樣子」其建築外觀如白色積木堆疊而成，最受網友青睞，以5萬7575票奪下最高票數。

由易遊網舉辦的最美飯店票選，今年邁入第2屆，今年擴大舉辦，全台共有100間飯店角逐最美飯店頭銜，並採以分區方式進行PK。

今年東台灣的戰況最為激烈，一共累積超過15萬票，榮獲「台灣最美飯店」優勝的包括座落花東縱谷，可飽覽池上絕美景觀的「日暉國際渡假村台東池上」，被網友形容是「沒有匠氣的美」；今年新開幕的人氣話題飯店「瑞穗春天國際觀光酒店」，南歐莊園城堡建築隱身在瑞穗群山中，夢幻幽靜的印象也獲得網友熱烈支持。

總票數合計達13萬票的南台飯店，同樣也是網友熱烈投票的區域。此區的優勝名單包含：建築外觀宛如白色積木堆疊而成的「承億文旅桃城茶樣子」，以「高山茶」為主題的設計概念，新穎又獨具風格；「天成文旅-繪日之丘」同樣以純白建築為主調，展現的是不對稱的幾何美學，被網友大讚是「像美術館的一家設計旅店」。

中台灣獲得「台灣最美飯店」頭銜的飯店有：位於南投海拔1千多公尺山上的「溪頭米堤大飯店」，宮廷式的建築特色讓許多網友認為是遠離塵囂、沉澱放鬆的優質飯店；以復古工業風為設計概念，展現獨特風格的台中「莿桐花文創微旅」也深受許多文青旅人、設計迷的大力推薦；外觀有著菱形斜角窗的「台中大毅老爺行旅」，前衛醒目的建築設計加上藝廊概念的空間規劃，讓旅客感受到的不只是飯店，更是一個美學場域。

北台灣獲得優勝的飯店中，福容集團就囊括兩席，包含「福容大飯店淡水漁人碼頭」和「福容大飯店 福隆」，兩飯店倚河傍海的絕佳景觀，令人留下深刻印象。此外，「福容大飯店 淡水漁人碼頭」相當吸睛的郵輪外型，還能欣賞世界10大夕陽美景，不少網友的評價就是美；而「福容大飯店 福隆」擁有全台唯一的海洋溫泉和珍貴的黃金沙灘，加上藍白色相間的主建築，給人夢幻浪漫的感覺。

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