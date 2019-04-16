投縣將提告中火 盧秀燕：中市不排除跟進

2019-04-16 11:24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中火力發電廠放流水污染違規情節重大，台中市政府昨（15）日開罰2000萬元，創國營事業最高紀錄，南投縣長林明溱也表示要控告中火涉及公共危險罪。對此，台中市長盧秀燕表示，中火在中部地區製造空污與水污，市府忍無可忍，除重罰要求改善，也不排除跟進南投縣。

台中市政府環保局自今年1月起，3個月內查獲中火排放廢水中硝酸鹽氮不符標準，因1年內3次違規，屬於違規情節重大，環保局據「水污染防治法」規定重處中火2000萬元罰鍰，並要求中火於4月30日前提送改善計畫書。

盧秀燕表示，中火是中部地區最大的單一固定污染源，長期以來造成中部地區烏煙瘴氣，嚴重殘害大家的健康，對中部地區民眾太不公平，執政團隊上任後嚴厲督促，中火一再規避責任，市府實在是忍無可忍，環保局同仁不眠不休稽查，連續發現中火在製造空污、水污。因為中火是中央政府權管，她呼籲中央政府趕快積極處理，還給民眾好的環境。

盧秀燕也說，她非常同情台電人員，因為過去台電有一套維護台灣空氣品質又有效率的發電方式，包括運用水力、煤電、核電等發電方式，本來運作得好好的，因民進黨政府的能源政策有意識形態，使得能源失調，重用煤電，中火10部機組火力全開，製造空污，製造後無法處理，只好不斷用化學藥劑脫硫，結果又造成水污，市府必須重罰要求改善，甚至不排除勒令停機。

至於南投縣政府將向中火提告，盧秀燕表示，不只台中人受不了，南投、彰化都忍無可忍，林明溱告訴她，最近縣府要提告，因為南投地區沒有重大的空氣污染源，空污卻最嚴重，尤其南投縣肺癌致死率偏高，林明溱也是忍無可忍，才決定具狀控告中火、要求賠償，台中市政府不排除也會跟進，因為台中肺癌致死率也偏高，與全國癌症致死率的平均值不一樣，中央不理會我們，只好自己採取積極行動，維護中部地區民眾的健康。

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