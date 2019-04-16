高市三民區樂齡系列課程 開班報名啦

2019-04-16 10:43

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市三民區樂齡課程今天上午開班報名，高雄銀髮長輩相揪來報名，由於報名的老人家太多，竟然還先發號碼牌來確定人數，真是學無止境，活到老、學到老。

和春文教基金會承辦高雄市三民區樂齡學習中心今天上午10點與下午2點受理開班報名，現場報名情形相當踴躍，課程開辦有英日語文、手機電腦3C科技教學、客家料理、敦煌舞蹈與健康管理等課程，「快樂學習，樂而忘齡」是樂齡學員在追求快樂的源泉，銀髮長輩在多元又豐富的課程中快樂學習達到身心靈愉快與健康。

樂齡系列課程中最受歡迎就是教老人家使用手機，老人家學了可用通訊軟體跟朋友、晚輩聯絡，或用手機拍照記錄生活趣事，並在臉書分享生活喜悅；心靈成長課程本土語與陶笛班，有興趣學本土語言、快樂吹陶笛，除了推廣、傳承及珍惜在地語言與文化，還可以活化記憶力，歡迎55歲以上長輩，向三民區樂齡學習中心洽詢課程，電話380-1371、380-1370。

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