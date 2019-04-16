最難忘老街遊！身障者當老師 教遊客蝶谷巴特、手抄紙

2019-04-16 10:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕位於舊淡水區公所的淡水中正小型作業所，除了培訓身障者學習蝶谷巴特、手抄紙以及代工，更進一步「開課」由身障學員教導遊客蝶谷巴特、手抄紙藝課程。淡水中正小作所最近集結學員作品，在小作所樓下的1樓「遊滬旅遊中心」舉辦「伊起來紙為愛」紙藝展義賣，展期為即日起至6月10日止。

28歲的學員小瑋有腦性麻痺伴隨智力及下肢體障礙，小瑋爸爸為了讓她記住回家的路並訓練下肢及體耐力，每天早上都陪小瑋搭公車再步行到小作所，在小作所成果展開幕上，小瑋作了一張色彩豐富手抄紙要送給爸爸，令與會者動容。

伊甸基金會淡水中正小作所主任侯靜雅表示，小作所成立一年多來，藉由每週1到2堂的蝶谷巴特及手抄紙藝體驗課程，培養學員才藝技能，也讓學員教遊客製作手抄紙作品，幫助學員豐富生活經驗與人際關係，到訪的遊客也能透過手作體驗，打造有溫度的專屬紀念。

伊甸基金會表示，淡水中正小作所服務對象為設籍新北市、15歲至65歲具基本生活自理能力的身心障礙民眾，透過代工包裝、文創手抄紙互動體驗課程、社區適應及文康休閒活動，訓練獨立、提升人際互動技巧並培養良好的工作態度，有服務需求或對手抄紙藝創作有興趣的民眾可洽26229287。

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