明新科大與空大策略聯盟 合作數位學程推遠距教學

2019-04-16 09:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學與國立空中大學15日簽署備忘錄，建立教學策略聯盟，將結合空大資源運用，共同建立數位教材、遠距課程教學推動等事項，雙方將從80學分班、二技學分班、禮儀師學分班的遠距教學進行初步合作，建立數位「新空」學程。

空中大學校長陳松柏表示，空大是國內第一所採用視聽傳播媒體教學的大學，以終身學習的精神，配合時代變遷需求，採多元傳播媒體實施全時、開放、永續成人進修及繼續教育，來培育重視生活與文化素質，具備責任與專業素養的現代公民。空大現在全國各地有13個學習指導中心及40個面授點，提供各地學員就近學習，是國內的數位典範大學。

明新科大校長林啟瑞表示，該校致力推廣教育，與空大理念不謀而合，雙方合作將有更多元的數位課程嘉惠兩校學生。

林啟瑞說，與空大將從80學分班、二技學分班、禮儀師學分班的遠距教學進行初步合作，建立數位「新空」學程，將課程透過空大專業的遠距設備進行完善的教案建置，透過遠距教學，方便偏遠地區需要進修的民眾，學有所得，並進一步在明新科大建立空大管理研究所的教學點來推廣相關課程，兩校結盟發揮彼此資源特色，使雙方教學資源運用達到最大化。

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