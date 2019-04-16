33年二輪和春影城熄燈 影友：比悲傷更悲傷

2019-04-16 00:11

〔記者張忠義／高雄報導〕在高雄市經營33年的老牌二輪電影院「和春影城」15日吹熄燈號，傍晚在門口舉辦惜別音樂會，吸引許多影友前來告別，充滿不捨。

近十年來受到數位環境的衝擊，加上少子化父母多捨得帶孩子看首輪電影，手機愾電影影片也是趨勢，

二輪電影愈來愈難經營，收支嚴重失衡，和春影城盼不到春天只能忍痛結束營業。

和春影城自從貼出停業公告後，引起網友一片哀鴻，這裡有不少人的青春印記，有人從國中看到3０幾歲，覺得和春停業「真是比悲傷更悲傷的故事了！」這樣以後要去哪裡邊吃便當配鹽酥雞，再喝著珍珠奶茶看電影？

有許多影友的不捨，和春影城決定在最後一天，在熱情影友贊助下舉辦小型的惜別音樂會，向這些年來辛苦工作的員工們致敬，也給所有喜愛和春的民眾一個好好道別的機會。

電影院到處可看到觀眾拿著手機、相機、攝影機，留下和春的畫面，還要求留下票根，會員持卡可以80元看兩場二輪電影，兩部電影之間若要下樓買吃的東西，驗票員還會給一張小紙條作為憑證，這些都是屬於和春的回憶。

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