影片曝光！BMW紅斑馬VS三菱物流車 勝負揭曉

2019-04-16 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕紅斑馬逆向駛出被擊落！1輛BMW紅斑馬最近從駐地駛出，疑似未察覺前方1輛三菱物流車行駛而來，直接與物流車發生撞擊，車頭右側當場毀損，影片在網路上瘋傳。

臉書社團「職業聯結車、大貨車、大客車、拉拉隊、運輸業照片影片資訊分享團」貼出影片，當中能見1輛三菱物流車當時行經台北市中山區濱江街，才經過國道1號圓山交流道匝道口、來到國道公路警察局第一公路警察大隊濱江小隊就發生意外。

這輛物流車上有2名送貨員，影片中，看到車前方緩緩逆向駛出1部BMW紅斑馬，起初2人以為對方會保持距離，沒有刻意閃避，不料越來越近時，紅斑馬竟然繼續逆向前進，直接撞擊物流車側面，送貨員當場嚇到連忙踩煞車，下車察看，只見紅斑馬右側車頭毀損；事故有待釐清肇事責任。

網友們看見影片後，相繼留言指出「開太快出來」、「球員、裁判都他們的人」、「三寶班」、「該撞就撞」、「貨車在自己車道他衝出來的沒事」、「大哥逆向被撞剛好」、「看也知道警察的錯」、「摩托車差點被門買掉」、「中間是雙黃線實線，紅斑馬出來的方向是逆向這條比較輸」。

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