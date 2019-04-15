內湖虐嬰案 私托也違法 社會局裁罰30萬並勒令停辦1年

2019-04-15 22:32

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市內湖區「我們的育嬰中心」廖姓保母因用身體壓住嬰兒導致男嬰喪命，被依業務過失致死罪嫌移送。北市社會局開會後發現，托嬰機構也違法，裁處托嬰中心30萬元並勒令停辦1年，同時對機構主任與另3名保母祭出罰鍰並公布姓名。

社會局今邀集托育、社工及法律等專家學者針對內湖私托男嬰喪命意外召開會議，研判托嬰中心已違反兒童及少年福利與權益保障法。社會局裁處托嬰中心30萬元並勒令停辦1年。針對徐姓托嬰機構主任及同班蘇姓保母，各裁罰14萬元罰鍰並依法公布姓名。另外，翁姓保母裁罰12萬元及李姓保母6萬元罰鍰並依法公布姓名。

社會局表示，已調閱托嬰中心14天的所有監視錄影畫面，並徹查平日機構內的照顧管理情形與訪談，發現其他托育人員也有不當照顧行為，綜合研判托嬰機構已違反兒少福利法第83條第1款「兒童及少年福利機構或兒童課後照顧服務班及中心，不得有下列情形之一：一、虐待或妨害兒童及少年身心健康。」

社會局表示，該托嬰中心勒令停業後，將盡力協助家長轉托事宜及媒合托育資源，並對私立「我們的連鎖系列托嬰中心」檢視機構監視錄影畫面，確認連鎖機構平日照顧情形。社會局未來也將針對評鑑制度、訪視輔導及查核等機制全面檢討，加強策進作為。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/