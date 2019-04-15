大園彩色海芋季展期未結束 觀展人數已衝破去年百萬大關

2019-04-15 23:50

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園「彩色海芋季」4日開幕至今已過2週，桃園市政府農業局統計，截至今天為止，已吸引逾120萬人次造訪，突破去年觀展112萬總人次。桃園市農業局表示，今天偶有陣雨、風勢較大，雨勢從下午4點15分左右持續降雨至閉園，雖然天氣不佳，但仍吸引3萬536人次前往參觀，提醒民眾展期已進入最後倒數1週，這個假日將連續2天舉辦主題活動，邀請民眾到場共襄盛舉。

在桃園市大園區溪海花卉園區（聖德北路與田溪路交叉口）登場的「彩色海芋季」，展區達5公頃，共種植逾8萬株彩色海芋及香水百合，還有15萬株各式草花，包括情人菊、四季海棠等點綴其間。

桃園市農業局表示，今年桃園彩色海芋季以「芋見愛情海，敲響幸福鐘」為規劃主軸，各種裝置都圍繞著幸福、愛情及浪漫等主題打造立體的互動造景，包括象徵永結同心、同舟共濟的「海洋船情」，或是在希臘神話中代表守護情人愛情的「海豚戀人」，讓參展民眾一來到展區就感受到濃濃的幸福氣氛，民眾也將照片上傳至臉書、Instagram等社交軟體，不僅刷起一片色彩鮮豔的彩芋花海美照，也讓還沒來參觀的民眾一睹風采。

桃園市農業局介紹，將於假日登場的2個主題活動，分別是20日彩芋花海遇見愛情「芋下老人日─單身男女戀愛配對」、21日「浪漫花茶─幸福饗宴」，讓民眾享受花田間的幸福午茶，同時還有多場主題DIY及農事體驗等活動，更多訊息可至桃園彩色海芋季官網或臉書粉絲專頁查詢。

另方面，為了避免交通壅塞，假日警方會在會場周邊道路進行交通管制；桃園市農業局建議，民眾可多多利用免費接駁車前往，避免塞在車陣中，影響賞花興致。

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