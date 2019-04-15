印尼首投族在台灣圓夢！明道大學専車接送學生投票

2019-04-15 22:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣選舉「不在籍投票」喊了多年，至今「八字都沒一撇」，但印尼的總統大選，早已實施「海外投票」，該國將在本月17日舉行總統大選，台灣設有34個投票點，其中一個位於田中鎮，彰化縣明道大學合格選民一百多人，學校特別開專車載學生前往10公里外的田中鎮投票所投票。

明道大學這100多位印尼學生幾乎都是首投族，校方表示，稍早就有許多印尼學生反映不想放棄第一次投票機會，校方特別派專車讓學生一圓人生第一次總統投票。

參與投票的企管系大三同學安德里說，去年台灣的九合一大選讓他有很大的啟發，他非常認同台灣的民主選舉制度，這次印尼有一首選舉歌曲「千萬不要不投票」，內容訴求就是每個人的一張票都是改變國家的一個機會，他不想因為在海外讀書就放棄自己的投票權益，這次是他人生中第一次行使公民投票的權利，希望印尼的未來能變得更好。

已經在台灣有二次投票經驗的印尼碩士班學生韓胡森說，印尼的海外投票機制非常便捷，採先登記制，在海外的印尼公民只要先上印尼中選會官網登記即可。

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