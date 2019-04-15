捷運與鐵路共構 台南市交通局：永康鐵路地下化7年完工

2019-04-15 20:40

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行交通局、觀光局業務工作報告及質詢，對於永康鐵路地下化及捷運藍線的規劃進度，交通局長林炎成表示，南鐵地下化北延至永康可行性研究已獲交通部修正通過，如果一切順切，7年就可以完工，大橋站也將會與藍線捷運共構，永康鐵路地下化指日可待。

市議會林宜瑾質詢表示，永康居民普遍對鐵路地下化表示贊成，希望市府盡快進行永康鐵路地下化，對永康的都市發展帶來進步。此外，台南捷運也已經進入規劃階段，在永康的捷運說明會上，居民絕大多數都贊同捷運藍線在永康設站。將來的捷運大橋站距離永康新總圖非常接近，希望交通局要有完整的交通規劃，讓永康新總圖與台南文化中心可以透過便利的大眾運輸相互連結。

交通局長林炎成表示，重大的交通建設規劃很嚴謹，從初期到完成並不容易，像南鐵就拖了10餘年，現在才在施工。目前永康地下化的可行性研究已經通過，只是交通部希望南市府再針對細節做修正。將來還有2年的綜合規劃作業，舉辦公聽會和環評等，加上工程設計及施工，一切如果順利的話，可以在預定7年的期程完工。

林炎成表示，以後鐵路地下化北延後，會設一個康橋站，離永康新總圖比較近，而大橋站和藍線也將共構，新總圖則可透過火車、捷運與台南文化中心連結。

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