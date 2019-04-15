想瘦不必挨餓？ 靠這方法3個月內狂鏟9公斤！

2019-04-15 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕變瘦是許多民眾的目標之一，減肥的方法更是層出不窮，但如何吃的健康、滿足又能保持體態，確實是一門學問，近年在歐美流行一種「5：2輕斷食」的減肥法，受到各界推薦，而提倡該方法的醫師麥克．莫斯里（Michael Mosley）更是靠著它在三個月內狂鏟9公斤。

根據綜合報導，「5：2輕斷食法」是英國精神科醫師麥克．莫斯里（Michael Mosley）2012年提出之減肥妙方，他在研究後發現，「間歇性輕斷食法」是種非常符合人體健康的飲食法。

「5：2輕斷食法」就是在一週內安排2天不連續的斷食日，在斷食日時建議男性攝取不超過600大卡，女性不超過500大卡，而攝取內容則以優質蛋白質、低醣以及蔬菜水果為主，而其餘5天正常飲食即可，麥克．莫斯里（Michael Mosley）靠著這個方法在3個月內體重狂掉9公斤，體脂肪含量有了明顯變化，多項病症指標更是下降不少。

營養師趙函穎也在臉書上建議，斷食日可以選擇週一和週四，一天進食兩餐即可，而她也提醒，不要一味地追求低卡路里，吃對食物與足夠的營養才是最重要的。

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