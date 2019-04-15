地方創生怎麼做 周末來潮洲體驗 「潮生活」

2019-04-15 19:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕行政院高喊地方創生元年，屏東潮州鎮的在地業者共同發起「潮生活節」響應，包括幼稚園旅社、傳統花生油、手工皮件、咖啡簡餐等11家業者，在台灣好基金會的串連下，聯手策劃9場結合產業、藝術、文化的活動，希望透過在地豐富物產及溫暖故事，帶動小鎮創生。

「潮生活─我的生活 我主張」活動由台灣好基金會與聯發科技教育基金會支持辦理，4月27、28日將在潮州登場，活動有傳承三代的義發原住民服飾將帶民眾體驗串珠、三平咖啡主打「以詩會友」、金弘花生麻油行與挑食餐廳合作，以「辦桌」形式對食物從產地到餐桌進行介紹。

玫來晏趣製麵小農農莊提供傳統日曬麵條製作體驗、達米安咖啡與Ｊ.Ｏ.Ｐ皮件工作室合作，帶民眾體驗手作溫度，另外還有春盛中藥房、小日栽書屋、幼稚園小旅社等業者的分享與體驗。

台灣好基金會屏東區負責人吳佳芬表示，讓屏東在地「老產業」與「新活水」交流，凸顯地方豐富特色，是基金會的宗旨與目標，因為地方創生是一步一腳印的鄉鎮發展，希望串連不同產業，集結眾力，讓更多人認識小鎮的美好。

「潮生活」也與中山大學藝術管理研究所合作，教授謝榮峯表示，潮州在屏東的區域發展上一直扮演著不可或缺但又過於隱晦的角色，今年是行政院核定的地方創生元年，公部門可能也有發展上規劃，但潮生活節由民間發起，這種草根式的文化行動，是最在地的DNA，也是永續的城鄉力量。

朝生活各場活動採預約制，有興趣的民眾可上「台灣好基金會X大潮‧南紮根計畫」臉書粉絲專頁查詢活動資訊及報名。

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