醫病》兩棲蛙人不抽菸 左胸痛確診肺癌末期

2019-04-15 19:40

〔記者林惠琴／台北報導〕63歲梁先生是兩棲蛙人退伍，身體硬朗，不抽菸，但10年前突然左胸痛，在金門當地醫院檢查再轉診至台灣的醫院確診為肺癌末期，並轉移到肋骨，一路抗癌至今，期間曾經復發，所幸經醫療團隊專業評估使用螺旋刀放射治療、標靶藥物等多種治療方式，使病情成功獲得控制。

該名患者一開始腫瘤大小為4公分，醫療團隊以螺旋刀放射治療加上標靶藥物，回診追蹤發現腫瘤消失，但2016年再度復發，出現1.2公分與1公分的腫瘤，經小範圍局部切除手術及持續標靶藥物治療，控制良好，2019年原病灶也復發，腫瘤大小2.8公分，進行第2次螺旋刀加上熱療與關節炎藥繼續搭配原標靶，預期可再長時間控制。

新光醫院腫瘤治療科醫師楊凱琳表示，單一治療不容易有效地提高肺癌的長期存活率，依患者的組織學類型、分期、基因突變狀態、細胞表面分子表現、全身情況採整合治療，晚期肺癌結合手術、放射治療、化學治療、熱治療、標靶抗癌藥物或免疫治療等，才可能獲得最好的療效，爭取病人延長存活期的機會。

另外，楊凱琳也提醒，若2等親中有人罹患肺癌，罹患肺癌風險會高於一般人，而目前低劑量電腦斷層被視為能夠早期發現肺癌的檢測工具，建議高危險群要進行篩檢。

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