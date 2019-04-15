「五一做伙來、高雄發大財」慶祝勞動節 新任勞工局長邀勞工慢活

2019-04-15 18:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市多達133萬名勞工，是全國勞工人數第二多的城市，五一勞動節即將到來，市府勞工局準備了一系列活動，讓勞工慢活放鬆，局長王秋冬今天特地召開記者會，介紹「五一做伙來、高雄發大財」系列活動。

王秋冬表示，勞工局首先於4月20日上午，在高雄都會公園舉辦健行活動，27日於圓山飯店表揚模範勞工，再於28日舉辦「職務再設計體驗」等活動，地點選在義大世界太陽舞台，另勞動節5月1日當天起，將提供多項勞工休閒、遊旅、住宿優惠，對象不只勞工本人，還包括其眷屬們，民眾可上勞工局官網查詢優惠方案。

王局長說，今年五一勞動節健走活動，將結合勞工及移工一家親，讓所有勞工朋友體驗多元文化，同時也會藉機邀請勞資雙方，和諧拚經濟、發大財，他強調上任後積極推動勞資和諧，共創雙贏。

慶祝五一勞動節系列活動，勞工局建構職務再設計體驗活動，希望藉此引導勞資更了解職場防災的重要性，同時也提供一系列電影、旅遊優惠，讓勞工朋友不僅全心打拚，也能適度放鬆自己，進而重新出發再造工作新顛峰和效率，

五一勞動節當天下午，勞工局將在樺舍商旅高雄館演藝廳，放映「舞動人生」修復版影片，想要換工作的勞工和準畢業生，最關注的大型就業博覽會，將在5月4日駁二蓬萊B6倉庫登場。

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