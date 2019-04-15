36歲熟女卵巢嚴重退化 中醫調理「做人成功」

2019-04-15 18:21

〔記者王俊忠／台南報導〕36歲張小姐外表亮麗、工作認真，但結婚3年一直無法成功受孕，起初以為工作壓力導致，但即使刻意安排在排卵期休假努力「做人」，仍無法如願「播種」。經人介紹、尋求台南市立醫院中醫部王淑秋醫師診治，王醫師發現患者卵巢嚴重衰退，根據其體質，利用月經週期療法調理6個月後，張女順利自然受孕，在今年1月產下健康男寶寶。

王淑秋發現，張女不曾針對不孕做相關檢查，先安排抽血檢驗，發現其卵巢功能指數（AMH）為0.7，顯示卵巢庫存量相當於40歲以上的女性，並轉介婦產科檢查，得知輸卵管無阻塞問題。因卵巢退化嚴重且已36歲，婦產科醫師建議做試管嬰兒，但張女自覺身體狀況不佳且常有嚴重經痛、手腳冰冷、睡眠障礙、容易疲倦等問題，希望先由中醫調理後再進行試管療程。醫師針對張女體質，採月經週期療法，6個月後張女果然順利自然受孕。

王醫師表示，面對1年以上不孕症患者，首先要做詳細檢查，除檢查輸卵管是否阻塞？會影響受孕相關因素包括促甲狀腺激素（TSH）、促濾泡成熟激素（FSH）、促黃體生成素（LH）、雌性激素（E2）、催乳激素（prolactin）、抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）等荷爾蒙都得一一檢查。抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）是評估卵巢內卵子庫存量指標，其濃度會隨著年齡遞減，AMH濃度若小於2.0（ng/ml）表示卵子庫存量低於水平，若小於1.0（ng/ml）表示卵巢嚴重衰退。

張女經一系列檢查發現卵巢嚴重退化是不孕主因，加上痛經、血塊多、手腳冰冷、睡眠障礙淺眠多夢、容易疲倦等問題。國外研究發現睡眠品質好壞影響荷爾蒙分泌，睡眠障礙會加速卵巢退化，故以疏肝理氣安神及養血調經為主，給予柴胡、香附、當歸、黃耆…等藥物，並配合太衝、三陰交、血海…等穴位調養，助其提升睡眠品質，協助荷爾蒙分泌正常，最後利用中醫月經週期療法，據其月經變化，參酌個人體質做整體調養，使得患者順利受孕。

王醫師指出，壓力、熬夜、晚婚、飲食不均衡等都是加速卵巢退化因素，她提醒別以為未出現經血量少、月經不規則、停經、潮熱、盜汗等更年期症狀，而忽略卵巢衰退的危機。臨床發現卵巢衰退有年輕化趨勢，1年以上不孕患者應儘快詳細檢查，中醫會針對體質和病因給予個人化治療，幫忙再創「生」機。

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