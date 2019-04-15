台中火力電廠遭重罰2000萬 台電：1~4號機減產5成

2019-04-15 17:49

〔記者陳建志／台中報導〕台中火力發電廠因水污染遭市府環保局重罰2000萬元，台電今天表示尊重地方政府的裁量，將會在4月底前提報改善計畫書，檢討改進超標情形，未來並將提升應變層級，從降空污、減水污、中火1~4號機自主減產5成，3路並進，努力兼顧環境保護與供電穩定。

針對台中市政府因水污染裁罰中火2千萬，台電表示，市府在今年3月6日赴中火5到8號機稽核採樣廢水，並要求於4月8日前限期改善硝酸鹽氮超標情況，台電已在4月2日完成改善；中火1到4號機3月21日也被環保局稽核採樣，同樣發現排放水硝酸鹽氮超標，主因是中火近期積極從事空污防制改善時，反造成廢水處理能力不足所致。

台電表示，在檢討用電需求及盤點發電機組情形後，台中電廠1到4號機已從4月12日起自主減產50%，確保製程產出的廢水中硝酸鹽氮濃度能有效下降，並調整1到4號機的排煙脫硫設備的運轉參數及發電製程，以減少氮氧化物的生成排放，並24小時監控發電機組運轉情況，動態調整注氨量，將盡最大努力改善水污染問題，希望在5月上旬用電量攀高前完成改善。

台電強調，中火機組攸關全台供電穩定，目前安排中火4號機停機檢修辦理水污改善及3號機進行空污改善工程，以期在改善水污、空污的同時，確保國內民生及企業供電無虞，並說根據氣象資料顯示，未來10天內無明顯高溫現象，備轉容量率尚可維持約6%，將視氣溫及用電情形滾動檢討因應。

台電並說，未來將提升應變層級，從降空污、減水污、中火1到4號機自主減產50%等方式三路並進，努力兼顧環境保護與供電穩定，並預計在2024年完成新設2部燃氣機組，為提升中部地區空品盡最大努力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/