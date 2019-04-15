國會助理轉型青農 振興故鄉特色的梅產業

2019-04-15 18:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕憂心故鄉特色的梅子產業逐漸沒落，曾任國會助理的吳松田，6年前回到台南老家楠西區，轉型梅嶺青農，他承襲老一輩的手釀技藝，推出系列的加工梅，自創「小滿穀雨」品牌，並結合當地知名的螢火蟲意象，設計包裝，全力行銷，成功建立市場口碑。

吳松田與妻子謝雅萱一起返鄉打拚，所推出的系列手工產品，包含古法醃漬的脆福梅與甜福梅、傳統日曬的是原福梅與Q福梅，以及低溫烘焙的黑脆梅與黑Q梅，還有福梅汁、梅精等，琳瑯滿目。

吳松田說，製作脆福梅與甜福梅前，果實必須先敲裂，不僅容易入味，也可讓內含的苦澀水分流出，口感更佳，但就比較費工。

目前系列的加工梅，已在誠品、林百貨上架；而夫婦倆在展售時，也會配合教學體驗課程，努力推廣地方產業。

吳松田指出，當地的梅園逐漸式微，除了務農人口老化之外，主要的收購商停業，也影響很大，因此自創品牌，強打全新的通路，希望特色產業可以發揚光大。

吳松田以自然農法種植，系列加工梅已成功闖出名號，至於「小滿穀雨」，他表示，這2個節氣是採收與製作時的重要階段，因此特地做為品牌，別具意義。

吳松田也與當地民眾成立「楠西農工團」，20到50歲都有，包含栽種芒果、芭樂、楊桃與梅子等，採收時，若欠缺人力，大夥相互支援，一起行銷、推廣，振興地方產業。

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