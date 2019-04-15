藍委提案：中國配偶居留半年可入漁會享漁保

2019-04-15 18:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有鑑於未取得國民身分證加入戶籍的新移民，未能成為漁會會員資格，立法院經濟委員會國民黨召委今日排審「漁會法部分條文修正草案」，爰比照「健保法」相關規定，要讓中國籍配偶或外籍配偶，在台居留滿6個月便可加入漁會成為會員。因行政部門認為有疑慮，該案最後送院會朝野協商。

「漁會法部分條文修正草案」由國民黨立委林麗蟬等人提案，漁業署副署長林國平今日表示，修正草案主要是要讓外籍配偶取得漁會會員，對漁村的外籍配偶，以及新住民加入漁會產銷班或活動，都非常尊重和支持，但修法應先與勞動部協調。

林國平指出，外籍配偶還沒取得身分證前，也能夠去相關職業工會參加勞保，但以職業工會和漁會甲類會員投保，在自付額上會有所不同。

依照「勞保條例」第15條規定，在職業工會部分，被保人自付額需負擔6成，漁會甲類會員只需要負擔2成，每月只要繳2百多元，其他8成由中央及地方政府負擔。

林國平提及，從漁業角度來看，這些外籍配偶確實是有貢獻，但是修法涉及勞保條例，也涉及跨部會事務，建議先跨部會協調及溝通後再來修法。

「為何不能跟老公一樣，加入漁保？」林麗蟬質疑，她的陳情人都是在雲林縣養虱目魚的，這些外籍配偶嫁到漁民家庭，沒有加入漁會會員，到底要如何投保？

農委會副主委陳添壽表示，雲林縣有水產養殖職業工會可以投保。目前「漁會法」規定，要加入漁會會員，第一個條件要具有中華民國國民身分。如果今天要修法開這條路，讓外配變成漁會會員去參加保險，會變成與外面參加勞保的新住民，其保險內容會不一樣。

民進黨立委郭國文指出，癥結點在還沒取得國民身分證，若未具有國籍之前可去投保，分擔比例只剩2成，會造成有國籍的在職業工會投保負擔6成。沒有國籍的，在漁會投保是負擔2成，有國籍反而負擔較多，這難道不會不公平。

副署長林國平提及，外籍配偶5年至6年可取得身分證，只剩進到台灣前5、6年期間，能不能給他們保障問題，目前估算大概有2千多人，希望整體政策能先跨部會討論。最後，國民黨召委孔文吉裁示，因審查未有共識，修正條文皆保留送院會協商。

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