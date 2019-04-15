疾管署推一站式服務 愛滋篩檢到確診不用1小時

2019-04-15 16:54

〔記者林惠琴／台北報導〕為了簡化愛滋檢驗流程，衛福部疾管署今年起與12家醫院合作設立「一站式愛滋匿名快速篩檢服務」，將原本初步篩檢至確診、治療約需要2、3週，大幅縮短為初篩至確診不到1小時，治療也可同時搞定，降低篩檢陽性患者內心的煎熬，並降低疫情擴散風險、提高防治力。

疾管署組長黃彥芳表示，愛滋檢驗流程一開始為初步篩檢，若呈現陽性進行確認檢驗，再進行確診後的相關檢查，最後開立藥物處方，期間需要約2、3週。

黃彥芳指出，疾管署與12家醫院合作設立一站式服務，民眾在現場完成初步篩檢後，約20分鐘可得知結果，陽性者進一步使用快速確認檢驗，約30分鐘內可得知結果，從篩檢到確診不用1小時即可完成。此外，醫事人員也可在民眾檢驗結果出來後，立刻協助安排適當的照護與轉介就診。

12家醫院包含台大醫院、台北榮總、台北市立聯合醫院昆明院區、衛福部桃園醫院、新竹馬偕醫院、台中榮總、中山醫院、奇美醫院、成大醫院、義大醫院、高雄榮總、高醫附醫。

台灣紅絲帶基金會秘書長林頂認為，過去愛滋匿名篩檢服務所需時間較長，期間民眾心理忐忑不安，害怕面對結果，甚至不願意回診看報告。

義大醫院感染管制部長黃俊凱說明，一站式服務更可掌握防疫時效，在等待結果出來的時間，醫院也會安排專業人員了解個案的狀況，增強個案與醫院的連結，比較不會發生失聯。

疾管署副署長羅一鈞提及，去年匿名初篩共計610人呈現陽性，其中99人未進一步檢驗確認，經由一站式服務，可望降低類似情況，提高防治力。

疾管署建議，有性行為者一生至少進行1次愛滋篩檢；有不安全性行為者1年至少進行1次愛滋篩檢；若持續有感染風險行為每3至6個月篩檢1次。相關資訊可至疾管署網站「匿名篩檢專區」 查詢。

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