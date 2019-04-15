北市社會局推愛心餐食 議員爆成績不如里長

2019-04-15 16:46

〔記者蔡思培／台北報導〕近年來北市社會局推動食物銀行，提供弱勢族群愛心餐食。不過北市議員郭昭巖指出，社會局食物銀行的成效其實還不如北市忠勤里里長方荷生所打造的民營社區型食物銀行。

郭昭巖在質詢中表示，台北市有很多老人、低收入者都需要物資，台北市忠勤里里長方荷生推出的南機場食物銀行，平均每年分享3.8萬多公斤的食物、平均每天照顧250餐。社會局也推出「愛心餐食實物銀行」，不過去年捐出的食材僅有9000多公斤、平均每天發放約68張餐券。郭昭巖質疑，社會局是個有很多行政資源的公部門，做得卻不如一個里長。

郭昭巖說，現在有很多企業、商家都認同食物銀行的理念，願意將即期品送到食物銀行，不過民間的食物銀行常面臨到空間、設備不足的問題。之前有北市里長找到一個地點，希望做成惜食中途站，會勘卻發現現場殘破不堪，可能需要好幾百萬的經費，郭直言，一個小小的里長無法支付，但當時問社會局有沒有相關補助，卻什麼都沒有。

對此社會局局長陳雪慧坦承，方荷生里長的食物銀行方案，確實是全國做最好的，民間在食物銀行的確做得比公部門好。她表示將會與方里長討論，也願意媒合相關補助，從公部門、民間資源方面一起協助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/